ما سر كراهية هند إبنة سعيد صالح للزعيم عادل إمام.. سألوها عن السبب فكشفت ما فعل قبل سنوات ولم يعرفه أحد.! !

قالت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، إنها تلقت مكالمة من الفنان عادل إمام، طمأنها خلالها على صحته.وكتبت هند عبر حسابها على فيسبوك:

من أحلى المكالمات اللي جات لي في حياتي.. فجأة ومن غير مناسبة، مكالمة من ريحة الحبايب، حسيت إن بابا اللى بيكلمني والله، الحمد لله إنك بخير وسمعت صوتك واتطمنت عليك.

وفي وقت سابق حلت هند ضيفة في برنامج (كلمة أخيرة) مع الإعلامية لميس الحديدي، بمناسبة ذكرى رحيل والدها، حيث كشفت عن سر كبير في حياتها منذ صغرها.

وقالت هند ابنة سعيد صالح، خلال اللقاء إنها كانت تكره الزعيم عادل إمام في طفولتها لأن جميع الأدوار التي قدمها والدها رفقة الزعيم كانت تنتهي بموته مع نهاية الأفلام.



وتابعت: "كنت صغيرة أثناء الأعمال اللي جمعت بابا مع الفنان عادل إمام، وقلتله مش بحبه قالي ليه ده صاحبنا وجارنا، قلتله أنت بتموت على طول وده مش عدل، وكنت بعد ما يرجع من التصوير ببقى مش مصدقة أنه عايش".



وأوضحت، أن علاقة والدها الفنان سعيد صالح بالزعيم عادل إمام لم تكن فنية فقط، بل صداقة وجيرة قائلة: "العمارتين كانت قدام بعض ولحد دلوقتي ولادي مع ولاد رامي عادل إمام في نفس المدرسة".

وأضافت: "الجيرة لم تكن صدفة، بل اختارا ذلك سويا، فعلاقتهما من قبل الدخول في مجال التمثيل من زمان، ولما اتجوزوا اختارا أن يسكنا بجوار بعضهما" كشفت هند ابنة سعيد صالح أن والدها كان كوميدياناً من الدرجة الأولى قائلة: "الضحك اللي في الشاشة ولا حاجة جنب اللي في البيت.. وبابا عفريت



وأوضحت “هند” أن الراحل أحبها حباً جماً قائلة: "والدي أحبني وكنت كل حاجة في حياته.. وكنت في حياته أنا والمسرح والنادي الأهلي".



وحكت هند موقفاً يعكس ارتباط والدها بها قائلة: “في مرة ساب المشهد وجالي اطمن عليا عشان كنت عند الدكتور”.