هل زوجك أحمد فهمي غار عليكي من مغازلة تامر حسني في فيلم بحبك؟!.. هنا الزاهد تجيب بدون تردد.! !

قامت الفنانة هنا الزاهد بالرد على انتشار أخبار غيرة زوجته الفنان أحمد حلمي من مغازلة تامر حسني لها ومشاركته فيلم بحبك.



ونفت هنا الزاهد بشكل قاطع حدوث غيرة من جانب زوجها أحمد فهمي على المستوى الفني أو غيره بسبب ظهورها مع تامر حسني، مؤكدة أنه يكن لها الحب الشديد ويتمنى له النجاح الكبير.

وعلقت هنا الزاهد أنها قدمت أعمال ناجحة بالفعل مع أحمد فهمي قائلة: "عملت مع أحمد قبل كدا الواد سيد الشحات ونجح نجاح كبير جداً".



وعبرت هنا الزاهد عن سعادتها الشديدة بعد نجاح فيلم بحبك الذي تقاسمت بطولته مع الفنان تامر حسني، مشيرة إلى أن الفيلم حالياً يعتبر الأعلي في تاريخ دور السينما السعودية، وفق الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة، بحسب الزاهد.