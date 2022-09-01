جمال رباني رهيب.. اليكم هذه الصورة النادرة لابنة الفنان مصطفى فهمي ،، ستصابون بالذهول..!

كثير من المتابعين يبحثون عن ابناء المشاهير، إلا أن مصطفى فهمي فهو الأكثر من بين الفنانيين الأكثر بحثا عن حياتهم الشخصية من قبل الجمهور، لانه يحضى بقاعدة شعبية عريضة.

وبحث الجمهور عن ابنة مصطفى فهمي خاصة لأنها بعيدة عن الإعلام ولا تظهر أبداً، ولم نجد لها صورة سوى في زفافها الذي اقيم عام 2019، حيث ظهرت بصحبة زوجة والدها السابقة فاتن موسى.

ومع تداول صور وفيديوهات زفاف ابنة مصطفى فهمي، زاد الاهتمام بها من قبل الجمهور، خاصة وأنها المرة الأولى التي تظهر عليهم مما دفع البعض للتساؤل عن عمرها؟

ومع بحث رواد مواقع التواصل عن ابنة مصطفى فهمي، وجدوا أنها من مواليد 15 نوفمبر 1977 أي أنها ستتم الشهر المقبل 42 عاماً.