لن تصدقوا كيف اصبح شكل الفنانة ويزو بعد ان فقدت نصف وزنها.. صارت في غاية الجمال وتنافس فاتنات السينما المصرية..! (اجمل من ياسمين صبري)

شاركت الفنانة دينا محسن الشهيرة بويزو، جمهورها صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت ويزو بإطلالة مبهجة، داخل سيارتها، حيث كانت ترتدى توب انيق باللون الفوشيا، ورفعت شعرها للخلف بطريقة مميزة وفوجئ الجمهور بفقدانها نحو نصف وزنها.ونالت الصورة الكثير من التعليقات من متابعيها، مشيدين بجمالها وتألقها بعد فقدان نصف وزنها، ونصحها الجمهور ومنهم من قال إنها أصبحت أجمل من ياسمين صبري.

يذكر أن اخر اعمال ويزو فيلم تماسيح النيل بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، محمد ثروت، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهني، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

وتدور أحداث فيلم تماسيح النيل، خلال رحلة نيلية حيث تحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب المركب النيلي، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.