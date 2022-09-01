قدم فيه دور محرج.. تعرف على حكاية الفيلم الذي يتمنى الزعيم عادل إمام حذفه من تاريخه الفني كافة.. ويخجل من مشاهدته أمام أولاده.! !

تكشف البرامج الفنية والتي تستضيف كبار الفنانين، العديد من أسرارهم التي إخفوها خلف الكاميرات، ولكن بمهارة الحوار من مقدم البرنامج مع الفنانين يجعله يقول معلومات لأول مرة.

وهذا ما حدث مع الزعيم عادل، وذلك خلال استضافته من المذيعة سلمي الشماع، حيث جعلته يكشف عن إذا كان هناك عمل فني ندم على تقديمه أم لا؟.وبالفعل،

اتضح أن رغم العدد الكبير من الأفلام والمسرحيات التي قدمها عادل إمام فإن هناك عمل فني ندم على تقديمه والاشتراك فيه من الأساس، وهو فيلم اشترك فيه خلال بدايته الفنية.



وقالت المذيعة لعادل إمام: ” ايه اكتر دور مش بتحبه وندمان عليه وتتمنى مسحه من مسيرتك الفنية”؟.



ليجيب عادل إمام بأن دوره في فيلم سيد درويش 1966، والذي كان من بطولة كرم مطاوع وهند رستم وإخراج احمد بدرخان، غير راضي عنه تماما، ويريد محوه من تاريخه الفني، وإذا عاد به الزمن لن يقدمه ابدا.



وبسؤاله عن السبب، قال إنه قدم دوره صبي عالمة، الراقصة، فكان بيمشي يتمايل ده غير طريقة كلام غير اللائقة مما تسبب في إحراج له في كل مرة يعرض الفيلم وهو جالس وسط أولاده كما ذكر عادل إمام في اللقاء.

وأضاف، مافيش مناسبة إلا ويتعرض فيها ذكرى وفاة سيد درويش، عيد الجلاء أي مناسبة، أول ما يتعرض بحاول ماتفرجش عليه.



وأشار إلى أن هذا الفيلم شارك فيه في بداياته الفنية وواق على الدور لأنه كان يرغب في العمل مع المخرجين الكبار أمثال احمد بدرخان.