ما كانت تفعله شيرين عبد الوهاب في أزمتها وسبب زيادة وزنها أمر لا يصدق.. طبيبها كشف المستور والمخفي؟

كشف الدكتور نبيل عبد المقصود الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب العديد من الكواليس والتفاصيل الخاصة بحالة شيرين عبد الوهاب.

حيث أكد الدكتور نبيل خلال مقابلة خلال لقائه ببرنامج et بالعربي أن السبب الحقيقي لزيادة وزن شيرين عبد الوهاب هو الأكل قائلا: فى ناس لما تدخل فى مشاكل نفسية بتنعزل تماما وتمنع الأكل وفي نوع أخر لا يجد وسيلة للهروب من مشاكلة سوى بالأكل وكانت شيرين عبد الوهاب من هذه النوعية.

أما عن إدمانها للمهدئات أكد الدكتور نبيل عبد المقصود أن شيرين عبد الوهاب لم تدمن أى نوع من المهدئات قائلا: لازم ياجماعة نقفل الموضوع ده خالص شيرين عبد الوهاب كانت تعاني من اكتئاب حاد مينفعش تتساب لوحدها كان الأمر هيتطور بشكل كبير لأنها حساسة بشكل كبير وبتتأثر بأى كلمة.

وعن سبب حضوره معها لحفل مهرجان قرطاج أكد الدكتور نبيل ان هناك علاقة أسرية تربطه بشيرين عبد الوهاب، وكان لابد حضوره فى هذا الحفل لأنه كان بمثابة قبلة الحياة بالنسبة لمشوار شيرين الفني وعودتها مجددا لجمهورها.