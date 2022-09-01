علا غانم وابنتيها الشابات يخطفن الأنظار بجمالهن الأخاذ في أحدث ظهور!!.. والجمهور: كأنها اختهم!!-صورة

عادت الفنانة علا غانم للظهور العلني لأول مرة منذ أكثر من عام، ونشرت علا غانم عبر حسابها على Instagram صورة جمعتها بابنتيها كاميليا وفريدة.

واكتفت بكلمة واحدة لوصف الصورة وهي "حياتي"، في إشارة إلى أهمية ابنتيها بالنسبة لها، حيث لفت انتباه الجمهور جمال الفنانة وابنتيها، كما انهالت التعليقات التي تشير الى أن الفنانة تبدو صغيرة ولا يمكن تخيل بأن هاتين الشابتين هما ابنيها.

وابتعدت علا غانم عن الأضواء منذ عام 2017، حيث نقلت إقامتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتعيش بجوار ابنتيها، وأسست فندق لرعاية الكلاب.

وكان أخر ظهور علني لها في يوليو 2021، حين عادت إلى مصر لحضور حفل زفاف ابنتها كاميليا، كذلك غابت عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ نعيها للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في أغسطس 2021.