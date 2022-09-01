اليكم القصة الكاملة لهجوم حسام حبيب على شيرين ستصدمك.. ما فعله هذه المرة لا يصدق؟!

هاجم المطرب حسام حبيب طليقته شيرين عبد الوهاب فور معرفته بتحضيرها أغنية جديدة بعنوان غاب الفرح.

وأكد حسام حبيب فى تصريحات صحفية أنه يمتلك أغنية غاب الفرح وجميع التنازلات الخاصة بهذه الأغنية باسمه وليس باسم شخص أخر، معلنا قيامه بمقاضاة شيرين عبد الوهاب فى حين طرح الأغنية.وبدأت الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب عندما أعلنت شيرين عبد الوهاب عن نبيتها لطرح أغنية جديدة بعنوان غاب الفرح،

وذلك ضمن استعداداتها الأخيرة للعودة إلى فنها وجمهورها بعد أزمتها الأخيرة، إلا أن سعادة شيرين بالأغنية لم تكتمل، فبعد معرفة حسام بالخبر تصدر المشهد بتصريحات قوية تفيد بمقاضاة شيرين لامتلاكه التنازلات الكاملة لهذه الأغنية وأى تصرف فيها من غير علمه او تنازل رسمي منه يعتبر سرقة ولابد من الوقوف ضدها..

وكانت أفادت بعض المعلومات التي تناقلتها الصفحات الخاصة بفانز اليوتيوبر ​المعتصم بالله مقداد​ المعروف بـ عصومي انه يستعد لدخول القفص الذهبي، الا انها أخبار غير صحيحة.