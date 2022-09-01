سألوا رياض محرز لماذا لا تسجد مثل محمد صلاح بعد تسجيل الأهداف؟ فصدمهم بهذا الرد!

في لقاء تلفزيوني سابق مع النجم الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي سأله مراسل تلفزيزني لماذا لا تسجد بعد تسجيلك للأهداف مثل ما يفعل محمد صلاح أنت مسلم مثله؟.

ورد رياض محرز قائلاً: " نعم أنا مسلم مثله ولاكن الله أعلم بالسرائر وما بداخلنا أنا أشكر الله داخل نفسي بعد تسجيل كل هدف اشكره بقلبي لا أريد أن أشهر نفسي أمام الكاميرات وأنا لا أسجد لكي أنا إعجاب بعض المسلمين.

واختتم: "ما بيني وبين الله اكبر من ذلك هو يعلم ما بداخلي ويعلم ما أقول داخل نفسي فقال له المراسل ماذا تقول وقتها فرد محرز "أقول الحمد لله يارب زدني لكي أقدم الأفضل.