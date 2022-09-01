ظهور مفزع غير متوقع لـ شيرين عبد الوهاب بهذا الشكل !!.. لن تصدقوا كيف بدت: من سيئ إلى اسوأ..صورة

انصدم جمهور الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد أن ظهرت مجدداً وقد بدا عليها اثار السمنة أكثر من قبل، حيث تفاجأ الجميع، معبرين عن استيائهم لعدم عمل حلول جذرية منها تجاه هذا الأمر.

وتصدرت عبد الوهاب الأحداث الفنية، بعدما نشرت صورة لها برفقة الفنان حميد الشاعري والموزع طارق مدكور.وعلقت على الصورة التي تم نشرها عبر حسابها على "إنستغرام": "صورة بها التاريخ يتحدث عن نفسه... أنا أقف بين التاريخ مع أفضل ناس وأجمل ناس وأطيب ناس في الدنيا".

كما أعربت شيرين عن سعادتها بالعلاقة التي تجمعها بالثنائي التاريخي حسب وصفها لهما.