سألوا دينا الشربيني مين أكتر شخص نفسك تتجوزيه؟.. فأجابت بكل جرأة ودون خجل! ليس عمرو دياب.! !

حلّت الفنانة دينا الشربيني ضيفةً على برنامج حبر سرّي الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس. وكشفت عن سبب نفي عمرو دياب أن أغنية برج الحوت ليست لها،

قائلةً: "أنا مسمتعش القصة دي ويمكن يكون حصل، ومعرفش فعلاً الأغنية ليا ولا لأ، وأنا دينا مقدرش أتكلم نيابة عن حد، وعمرو دياب راجل عظيم بحبّه جداً وبحترمه جداً،

وبحاول طول الوقت أبقى أنا".وكدت دينا أنها لن تغضب في حال ارتباطها بشخص وشغّل أغنية "برج الحوت" لها، موضحةً: "لو مرتبطة بحد وحصل كده مش هزعل، وأنا حالياً محتاجة أركّز في شغلي والحب ملوش خطة".



وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت دينا: "أنا مواصفاتي في اللي عايزة ارتبط به يكون بيراعي ربّنا ودمه خفيف وحنيّن على أهله وبحب الراجل اللي مش بيحب النكد".



وكشفت عن تعرّضها للخيانة من إحدى صديقاتها، مما أدى الة القطيعة بينهما، مؤكدة أنها حين تقابلها تكتفي بمصافحتها فقط، وأن العلاقة بينهما لا يمكن أن تعود كما كانت.

ولفتت الشربيني إلى أن الصداقة بين شخصين هي بمثابة الأخوّة، ولذلك فعندما تأتي الخيانة من صديقة مقرّبة تكون صعبة. وأضافت أنها تعرضت لخيانة من نوع آخر، قائلةً: "كان هناك شخص ارتبطت به، وخانني، وسبّب لي مشكلات كثيرة"...

وفي هذه الحالة تستمع إلى الأغاني كي تنسى المشكلات.وأكدت دينا الشربيني أنها تحب النجم محمد رمضان ولا تراه مغروراً كما يروّج البعض، قائلةً: "بحب محمد رمضان جداً وهو بيتعامل مع الناس عكس اللي بيتقال والناس في الشارع بتحبه، وهو بني آدم كويس ومشوفتش منه أي غرور".



وعن خلافها مع محمد رمضان بسبب تفاوت مساحة الأدوار في مسلسل "المشوار"، قالت: "مفيش بيني وبين رمضان أي خناقات وعمري ما باقيس دور مين أكبر من دوري...

والمسلسل عبارة عن رحلة".وأشارت إلى أنها تلمس طريقة تعامل محمد رمضان الخاصة مع جمهوره وحب الناس له في الشارع، موضحةً: "عارفه إنه ممكن بيتقال عليه كده وبيتعامل مع جمهوره بطريقة خاصة، وكل مواقفه معايا جميلة ومشوفتش منه حاجة وحشة".



وكشفت دينا سر أسماء "التاتو" الموشومة على يدها، قائلةً: "تاتو ليلى على اسم ماما، وتاتو تاريخ 3/4 هو عيد ميلاد بابا، وعندي تاتو ثالث اسمه الحياة، وعمري ما غيرته"، مؤكدةً أن المشاكل الشخصية التي تتعرض لها لا تؤثر في عملها كفنانة.



ولفتت إلى أنها تتمنى أن تقدّم الفوازير، كما دعمت النجمات دنيا سمير غانم ونيللي كريم وياسمين رئيس، قائلةً: "نفسي أعمل فوازير ودنيا سمير غانم جميلة ونيللي كريم خطيرة وياسمين رئيس جميلة وكلهم حلوين للفوازير".



وأكدت دينا الشربيني أن العمل مع النجم أحمد مكي رائع، مضيفةً: "الشغل مع أحمد مكي تحفة ومش بفهم في موضوع الإيرادات ومعرفش سبب انخفاض إيرادات فيلم سمير أبو نيل، وبشوف إنها حتة المنتج قوي وأنا رحت عملت الشغل اللي عليا وبميل إلى الأدوار الدرامية".



كذلك عبّرت عن رغبتها في إجراء تجميل لأنفها، ولكنها تخاف من فكرة العمليات عموماً، قائلةً: "هموت وأعمل عملية تجميل في مناخيري ولكن بخاف من العمليات والحقن وفكرة العمليات عموماً مخاطرة والناس القريبة مني بيقولوا لي متعمليش".



وأضافت أن أصدقاءها المقرّبين نصحوها بعدم تجميل أنفها، وأكدوا أن ملامحها الطبيعية جميلة، نافيةً أن يكون طلب منها أي مخرج إجراء عمليات تجميل... ولكنها ستخضع لها.

وأشارت دينا الشربيني إلى أنها تعلّمت الكثير من التجارب التي مرّت بها في حياتها، مؤكدة أنها ترفض بشدّة الخيانة، مضيفةً: "ارفض الخيانة بشدّة، وبكره الكذب عموماً".