شاهد.. أول ظهور علني لزوجة الفنان القدير محمد عبده الجميلة.. التي وضعت طفله الـ 11.. والمفاجأة الكبيرة بجنسيتها وعمرها الحقيقي وقصة تعارفهما الغريبة.! !

أعلن الفنان السعودي ​محمد عبده، الاربعاء، عن​ ولادة طفله الحادي عشر وذلك عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن زوجة محمد عبده الثانية والتي تكتم الفنان السعودي عن أخبارها وبياناتها الشخصية، وهي فرنسية من أصول جزائرية،

تعرف عليها أثناء سفره للعلاج في فرنسا منذ عدة أعوامٍ خلت، على إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.

واضطرته تلك النوبة لرحلة طويلة مع العلاج خارج البلاد، لازم خلالها أحد أشهر مستشفيات باريس عاصمة فرنسا.



وبحسب ما أدلت به نورة محمد عبده عن زواج والدها الأخير، فقد كشفت أن زوجة والدها ليست صغيرة في العمر بل هي في نهايات عقدها الثالث، وكان قد تعرف عليها في فرنسا وارتبط بها قبل أربعة شهور من الخضوع للعمل الجراحي.