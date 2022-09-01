هذا هو الفيلم الوحيد الذي تتألم علا غانم بسببه حتى اليوم.. تتمنى حذفه من تاريخها وتخجل من ذكره على لسانها.! !

تبرأ عدد من الفنانين من بعض الأعمال الفنية، التي قدموها خلال مشوارهم الفني، ووصفوها بأنها علامة سوداء في مسيرتهم الفنية، منهم الفنانة علا غانم.



وكشفت الفنانة علا غانم خلال لقاء سابق مع لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، عن ندمها على فيلم "أحاسيس" مشيرة إلى أنها لا تحب مشاهدته



وقالت علا إنها كانت تتمنى تقديم رسالة الفيلم لكن بطريقة أخرى قائلة "كان ممكن أقدم الرسالة دي بشكل مختلف أشيك من كده ومش جرئ".



وأضافت موضحة أنها كانت مجبرة وكان يقال لها هذا دورك وفيلمك وعليك تقديمه بهذا الشكل، مشيرة إلى أنها كانت تعتمد على الرقابة وحذف عدد كبير من المشاهد، "كان بيبقى أملي في الرقابة هتشيل بس ساعات مبتشلش أوي".



وعن رأي بناتها في الفيلم قالت إنهم لم يتحدثوا معها عن أي شيء.ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم فى أى عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها فى أمريكا.