أسرار وخفايا غامضة وصادمة لنجمة السينما المصرية.. تزوجت أقوى رجال مبارك ووالدتها ماتت وهي غاضبة منها والمفاجأة في وصيتها التي حيرت الجمهور.! !

لقبت بـ نجمة مصر الأولى أحد أبرز النجمات اللاتي تألقن في تجسيد الأدوار المعقدة المركبة إنها الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد.

تمتلك نبيلة عبيد تاريخ فني طويل فهي الراقصة واللصة والمجندة من قبل المخابرات والمدمنة والأم والزوجة وسيدة الأعمال والخادمة رفضت أن تكون أماً مثالية واختارت التمثيل وحياتها الفنية والشخصية مليئة بالأسرار والحكايات.

"الموجز" يكشف خلال السطور التالية أسرار 5 زيجات في حياة نبيلة عبيد وسر علاقتها بوزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وما هي وصيتها، ولماذا رحلت والدتها غاضبة عنها:

ـ اسمها الحقيقي نبيلة محمد أحمد عبيد ولدت بحي شبرا بالقاهرة يوم 21 يناير عام 1954، تنتمي لعائلة متوسطة الحال والدها كان يعمل مديراً لإدارة الإحصاء والتعداد توفى وعمرها خمس سنوات،

عاشقة للفن منذ طفولتها من خلال ذهابها لمشاهدة الافلام في سينما شبرا.تخرجت من كلية البنات بالعباسية، اكتشفها المخرج صلاح سالم وبدأت التمثيل للمرة الأولى من خلال فيلم "ما فيش تفاهم" وهو الفيلم الوحيد الذي قدمته بدون علم عائلتها وجسدت من خلاله دور كومبارس صامت.

قدمت أولى بطولاتها المطلقة في السينما من خلال فيلم "رابعة العدوية"، ثم توالت أعمالها ومنها فيلم "الراقصة والطبال" و"كشف المستور" و"الراقصة والسياسي" و"درب البرابر" و"شادر السمك" و"خطيب ماما" و"العذراء والشعر الأبيض" و"الشيطان يعظ" و"حارة برجوان" و"الصبر في الملاحات" و"إغتيال مدرسة" و"أبناء وقتلة" و"التحدى" و"قصاقيص العشاق" و"المرأة والساطور" و"مفيش غير كده".

شاركت في عدد من المسلسلات وأشهرها، العمة نور، البوابة الثانية، كيد النسا 2، البوابة الثانية، سكر زيادة، بالإضافة إلى العديد من الاعمال المسرحية والاذاعية ومنها، سجن الزوجية، سامحوني مكنش قصدي، كل هذا الحب، فكرة بمليون جنيه، الطرطور.

وقالت نبيلة عبيد أنها عاشقة للرقص منذ طفولتها، حيث قامت بنشر مقطع من أحد أفلامها وهي ترقص وعلقت قائلة: "من التفاصيل الحلوة اللي دايماً بتسألوني عليها.. انتي مين علمك الرقص يا بلبلة، طبعاً أنا كنت بحب الرقص من صغري،

وكنت دايماً بحب اتعلم الفن ده من جميع مدربي ومصممي الرقص وإبراهيم عاكف واحد من الناس اللي دربوني وعلموني ازاي ارقص في الأفلام".



وكشفت نجمة مصر أن ثلاث أشخاص صنعوا نجوميتها وتدين لهم بالفضل في مشوارها الفني وذلك من خلال مشهداً من فيلم "ولا يزال التحقيق مستمراً" نشرته عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" قائلة: "الفيلم قصة الأديب إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج أشرف فهمي.. الثلاثة مشيت معهم درب كبير في مشوار النجاح".

تزوجت نبيلة عبيد 5 مرات أولهم من المخرج عاطف سالم رغم الفارق العمري الكبير بينهما، واعترفت في عدد من اللقاءات التلفزيونية بأن زواجها منه كان مصلحة لتحقق أحلامها في التمثيل، موضحة أنه كان يعاملها بقسوة وكشفت عن شجار بينهما قام فيه برمي كوب ماء في وجهها وحدث الطلاق بعد زواج استمر لمدة أربعة سنوات.