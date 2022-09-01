رواية صادمة فضحت السبب الحقيقي لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب والجمهور في صدمة وذهول : سترك يا رب !!

تحدثت وسائل إعلام مصرية وعربية عن السبب الحقيقي لانفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

وبحسب ماذكر فيها عن ما قالت إنه "سبب حقيقي" لطلاق شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب المتهم بخيانة " مالية " نقلاً عن الفنانة نفسها.

والسبب وراء طلاق شرين عبد الوهاب وحبيب وفقاً لرواية وسائل الإعلام شكل صدمة لمتابعي النجمة وسط تفاوت حالات التصديق والتكذيب.

وقالت الوسائل: إن سبب طلاق شيرين من زوجها حبيب يرجع لاستحواذه على مبالغ طائة من أموال الفنانة وتحويلها إلى حساباته الخاصة.

وهو الأمر الذي جاء بعد أن أمنته الفنانة على كل ممتلكاتها المالية وهو ما رأته وعايشته ولم تستطع تحمله.

ووفقاً للوسائل فقد تحصلت شرين عبد الوهاب على أوراق الطلاق من محكمة القاهرة الكبرى عبر محاميها السيد حسام لطفي الذي أشار إلى أن شيرين تسلمت أوراق الطلاق بشكل مباشر.