لو شاطر هتعرف من هذه الطفلة الكلبوظة.. فنانة مصرية شهيرة وأيقونة في الحسن والدلال..!!

نشرت فنانة مصرية شهيرة عبر حسابها على ”إنستغرام“ صورة قديمة تجمعها بوالدتها، وهي في مرحلة الطفولة.

وجهت الفنانة المصرية منة فضالي، رسالة حب وتقدير لوالدتها نادية الشربيني، إذ بيّنت أنها كانت تقدم لها الرعاية في طفولتها، لتنقلب الأدوار الآن، متمنية أن يحفظها الله لها، ويمنحها الصحة والسعادة.

وكتبت الفنانة المصرية: ”لقيت الصورة بالصدفة وأنا نونه مع أمي، صحيح شكلي مكلبظ حبتين، بس حقيقي مفيش أجمل من احساس الطفولة وأمك شايلك، دلوقتي أنا اللي أشلها، ربنا يخليكي ليا، ويطول في عمرك، ويخلي كل حد لأمه، وميحرمناش منها أبدا“.

انهالت التعليقات العديد من المتابعين، معربين عن إعجابهم بالصورة، ومتغزلين بجمال منة فضالي منذ صغر سنها، بينما تحدث بعضهم عن جمال والدتها، فعلق أحدهم: ”يالله شو حلوة وبتجنني، ومامتك كمان حلوة“.

كما تمنى البعض الآخر من المتابعين أن يحفظ الله والدتها لها، ويمنحها الصحة والعافية، مشيدين بالعلاقة التي تجمعها بها: ”بارك الله في عمرها، ومتعها بالصحة والعافية، ويبارك فيها“.

والجدير ذكره، أن الفنانة منة فضالي تحرص بشكل دائم على مشاركة صور والدتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تخبر الجمهور بحالة والدتها الصحية، وتتمنى منهم الدعاء لها.

وعلى الصعيد الفني، تشارك الفنانة منة فضالي في فيلم ”روحي لك“ تأليف ناجي عبد الله وإخراج مازن نيازي، وتدور قصته حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها في المستشفى، وتتعرض لحادث يقلب الأحداث.

ويشارك في العمل كل من الفنان عمرو عبد العزيز، إسلام إسماعيل، إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم وغيرهم.