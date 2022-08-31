الحلقة الأكثر مشاهدة في الوطن العربي .. فتاة أردنية جميلة أذهلت جورج قرداحي في برنامج المسامح كريم .. لكنه انصدم بحقيقتها ولم يستطيع النطق وقناه MBCومافعلته بالشاب صادم لا يتخيلة رجل او ست.! !

بادر شاب مصري يدعى حازم بالحضور الى برنامج المسامح كريم الذي يقدمه على قناة mbc الإعلامي المشهور جورج قرداحي .

وقال الشاب حازم انه كان يعمل سواقا على "تاكسي" وصادف ذات يوم سيدة اردنية جميلة اخذته في عددا من المشاوير ، ثم طلبت منه في نهاية المطاف إحضار حشيش لزوجها ، فذهب على الفور لإحضار الحشيش ،

واثناء عودته إلى منزل السيدة قبضت عليه الشرطة وادخل السجن بتهمة تجارة الحشيش وحكم عليه بالسجن سبع سنوات .وقال الشاب انه قبل هذة الحادثة كان قد تقدم لخطبة فتاة احبها تدعى "أماني"

لكنها عندما عرفت بقصته ابتعدت عنه ولم تزره طوال الفترة التي قضاها في السجن او تسأل عنه ، وهو ما دفعه للحضور إلى برنامج المسامح كريم ليوضح لها حقيقة ما حصل ويستعيد علاقته معها ليكملون معا مشوار حياتهم في عش الزوجية .