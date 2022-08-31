لن تصدقوا حجم ثروة اللاعب المغربي أشرف حكيمي وكم يجنيه في الاسبوع الواحد!! الرقم فلكي سيصيبك بالجنون!

يعتبر اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي من اللاعبين الصاعدين بقوة، وهو أول مغربي لعب في صفوف النادي الميرينغي ريال مدريد وبعدها إنتقل ليصل إلى نادي باريس سان جيرمان حاليا، مما دفع الكثير عن التساؤل ما هو راتب أشرف حكيمي السنوي وكم يتقاضى أشرف حكيمي أسبوعيا وكم تبلغ ثروته.

في تصريحات أشرف حكيمي لوسائل الاعلام قال بأنه يحب كثيرا المغرب وليس من المستبعد أن يستقر فيه بعد إعتزاله لأنه يحب ثقافته، ولم يحدد المدينة التي يرغب في شراء منزل بها، لكن هنالك توقعات بمدينة طنجة أو مدينة شمالية رغم أنه يحب أيضا مدينة الدار البيضاء، لكنه غير معجب بمدينة واد زم أو القصر الكبير التي هي مسقط رأس والديه.

يتقاضى أشرف حكيمي سنويا من نادي باريس سان جيرمان مبلغ 8 ملايين يورو صافية أي ان اجره في الأسبوع الواحد يبلغ أكثر من 150.000 يورو مع مكافئات حال الفوز بأي مسابقة، ومكافئة كبيرة عند الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ولا زال أشرف حكيمي شابا وفي بداية سنوات عمله، لكنه رغم ذلك فقد جمع ثروة كبيرة من خلال لعبه للكرة المستديرة، وتبلغ ثروة حكيمي 50 مليون يورو.