عندما سألوا الفنانة صفوة عن سرّ طلاقها العجيب من زوجها الثالث فتجرأت وكشفت سرّاً صادماً !!

كشفت الفنانة صفوة تفاصيل صادمة عن تعرضها للسرقة والاحتيال من زوجها الثالث، الذي كان يعمل معها مديرًا لأعمالها.

وقالت صفوة خلال تصريحات تليفزيونية بكلِّ جرأة: زوجي الثالث أخد سنين عمري كلها وشبابي وفي الآخر اكتشفت إني هبلة ومكنتش متخيلة إن فيه راجل ممكن يضحك على مراته بالشكل ده، وأنا مبقتش بثق في حد بسببه، يعني لو حد بيجيبلي هدية بدون مناسبة هشك فيه.

وأضافت صفوة: أنا اتطلقت من زوجي الثالث وأنا مش معايا لا فلوس ولا أي حاجة، وخاني مع واحدة أنا عرفاها وهي عارفة إني مراته، كنت فاكرة إنه بيحبني وبيحافظ على شغلي، عشان كان شغال مدير أعمالي وكان له نسبة من شغلي طبعًا.

واستطردت: كنت فاكره إنه بيحبني؛ لأنه كان مشغل إخواته بادي جارد ليا، وأخته تساعدني في شغل البيت، وفي الوقت ده بقيت بقول هو فيه حد كده في الدنيا؟ ده مسخرلي كل أهله يساعدوني، ولكن طلع للأسف عشان يراقبني من خلالهم، ووصلت بينا المشاكل إلى إني اتحبست بسببه بين 11 راجل في الحجز.