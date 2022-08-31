قبل وفاته بفترة.. ظهور مزري ومفزع للفنان (سمير صبري) على كرسي متحرك وبدون باروكة... شاهدوا كيف غدر به الزمان وبدل ملامحه وشكله.! !

شهد معرض الكتاب الذي أقيم قبل أيام حضور الفنان الكبير سمير صبري، والذى حرص على الحضور لندوته والتى يقيمها المعرض تحت عنوان فن العمر الجميل.

وظهر الفنان سمير صبري على "كرسي متحرك"، رفقة المختصين بالحلقة النقاشية للمعرض، الأمر الذي شكل صدمة للجمهور.

وكشف الفنان سمير صبري عن سبب جلوسه على كرسي متحرك، قائلا إنه أجرى عملية جراحية الفترة الماضية: «عملت عملية في الركبة،

وقدامي لسة شهرين علشان أرجع وربنا يسهل وأرجع أمشي على رجليا تاني، ربنا إداني كل حاجة حلوة كنت بتمناها وبحمده وبشكره على كل حاجة أنا فيها».



ومن ناحية أخرى أكد الفنان سمير صبري أنه صوّر أكثر من 130 فيلما وجميعها كانت مبهجة، موضحًا أنه لا يستطيع تقييم أعماله الفنية ولكنه سعيد بمسيرته المهنية والفنية وأنه كان مؤديًا "غير مزعج".



وخلال حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، قال إنه درس كيفية خروج الأصوات لإتقان التحدث بإتقان، كما مثّل جميع الأدوار الفنية ومنها الأكشن مثل فيلم "جحيم تحت الماء"، كما أدى أدوارا كوميدية ورومانسية.



وقال الفنان إنه لم يُكرم من أي مهرجان سينمائي على أعماله السينمائية، معلقًا على ذلك بالقول "بينسوني"، مشددًا على أنه لا يضع التكريمات أمامه ولا يهتم بها والتكريم بالنسبة له هو تذكر الجمهور لأعماله الفنية.

تابع: "كنت من مؤسسي مهرجان القاهرة السينمائي، وتوقعت تكريمي لكن الجائزة الكبرى بالنسبة لي هي إعجاب الناس في الشارع بأفلامي،

ومحبتش شغل المسلسلات عشان التطويل، وأشعر أن موهبتي تحققت أمام ميكروفون الإذاعة، وما زال ليا برنامج في الإذاعة".