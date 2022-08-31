انت الان تتابع خبر انتحار طالبة بجامعة المنصورة قبل تخرجها بيومين: أهلي ميحضروش جنازتي والان مع التفاصيل

سبب انتحار طالبة بجامعة المنصورة قبل تخرجها بيومين

رياض - احمد صلاح - انتحرت طالبة في جامعة المنصورة بتناولها حبة الغلة السامة قبل تخرجها منها بيومين، وهذا بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة وتركت قبل وفاتها رسالة مؤثرة من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وتركت الفتاة “رنا. ج” البالغة من العمر 22 عام رسالة صادمة ووضحت فيها سبب اقبالها على الانتحار بحبة الغلة السامة، وقالت فيها “أنا حزينة حزينة أوي إني وصلت للمرحلة دي، وأنا بكتب الرسالة دي مش شايفة من كتر الدموع اللي بتنزل من قلبي مش عيني، أنا تعبت تعبت أوي واستحملت كتير أوي بس أنا إنسانه عندي طاقة مش قادرة استحمل كل ده لوحدي”.

واستكملت رسالتها “أنا بس كنت محتاجه حد يطبطب عليه وياخدني في حضنه أنا عمري ما حسيت بحنيه أم ولا أب ولا اخوات ولا أصحاب، انا عايشه لوحدي حرفيًا رغم وجود الناس دي حوليا انا لوحدي والوحدة وحشة أوي ومُتعبه أوي، أنا اتهلكت وتأذيت وانخذلت من اقرب ناس ليا وفي الاخر يتقالي معلش، محدش يكلف نفسه يفكر فيا ولا يفكر في إحساسي، أعيش ليه، أعيش لمين، انا ف الوقت ده كنت عاوزه بس اللي يحسسني اني استاهل أتحب وأن حد يفضل معايا عشاني عشان بيحبن”.

الفتاة رنا المنتحرة تطلب من أهلها عدم حضور جنازتها

وأصاف في الرسالة “أنا حاربت الناس كلها عشان ابقي كويسة وكل محاولاتي فشلت، اتاكدوا اني موصلتش لهنا بسهولة كده لا والله انا عافرت عشان موصلش بس للأسف الحزن كان أقوي مني أتمني ربنا يسامحني ويحاسبني على تعبي وقلة حيلتي مش على عدم إيماني به، حاجة أخيرًا أنا كنت لوحدي ودلوقتي لوحدي فأتمني محدش من أهلي يحضر جنازتي لأنى ماشيه زعلانه زعلانه منهم كلهم ومش مسامحة في حق نفسي ابداً”.

وانهت “ادعولي بالرحمة افتكرونى بالخير وأتمنى متنسيش زي ما كنت منسيه وقولوا للشخص اللي ختم نهاية حياتي انه كان أملي الوحيد وللاسف خذلني، عرفوه إني كنت بحبه عرفوه اني خلاص فارقت الدنيا دي وانا حزينه وزعلانه على نفسي، هيعرف بالصدفة أني موت زيه زي ناس كتير اوي كانت فحياتي حفلة تخرجي بعد بكره هي مش حفلة تخرجي من الكلية بس ومن الحيااة كلها، ادعولي ربنا يسامحني ومحدش يقولي ماتت كافرة لأن الكُفر هو اني افضل عايشه مأذيه ومنسيه ووحيده”.