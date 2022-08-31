مين من أزواجك ندمتي إنك تجوزتيه؟! إلهام شاهين تجيب دون خجل .. لن تتوقع من هو؟!

لم تخجل النجمة الهام شاهين عن الكشف عن عدد زيجاتها في إطلالتها الاعلامية، فهي تزوجت مرتين. وسنكشف لكِ في هذا الموضوع عن هوية ازواج الهام شاهين وأسباب طلاقها وانفصالها عنهم.

رغم فارق السنّ الذي وصل الى 25 سنة، اختارت الهام شاهين الزواج من رجل الأعمال عادل حسني، الا أن هذا الزواج لم يستمر بسبب إنتاج عادل فلمين للفنانة سهير رمزي من دون علم زوجته.

وقالت الهام في إحدى مقابلاتها أن "سبب طلاقها من عادل هو أنه كذب عليها بشأن عدم إنتاجه أفلاماً سينمائية، بالوقت الذي كان ينتج أفلاماً لسهير رمزي بسرية تامة ومن دون علمها، وكانت هي آخر من يعلم، الأمر الذي جعلها تطلب الطلاق منه"، مؤكدة أنها ندمت على هذا الزواج وتكره الكذب بشدة.

بعد انفصالها عن عادل، ارتبطت الهام شاهين برجل الأعمال اللبناني عزت قدورة، الا أن زواجهما بقي سراً، مشيرة الى أن "زواجي الثاني من عزت قدورة لم أعلن عنه، وهو من طلب ذلك بسبب ظروف عائلية، حيث كان ينتظر زواج ابنته واحترمت رغبته لأنه لا يحب الإعلام".

"وبعد عام طلبت منه الاعلان عن فزواجها فرفض، فطلقته كون العصمة في يدي" بحسب قولها. وأضافت أن "عزت سعى لتشويه ملامحها بعدما رفضت طلبه بأن يتزوجها مرة ثانية لكي تكون العصمة في يده ويطلقها من جديد".

وتابعت: "اعتبر عزت رفضها طلبه هذا إهانة لرجولته، فاستأجر شخص لتشويه وجهها بماء نار انتقاماً منها". وأكملت أن عزت أكد لها أنّه لم يسعَ لإلقاء ماء نار عليها وأنها سامحته، مرجحة أن يكون من وراء ذلك أحد أفراد عائلته.