نفسك تتجوزي مرة ثانية؟ بلقيس تحرق قلب طليقها السعودي وولدها تركي بإجابتها.. ماقالته صادم

تحدثت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي في كواليس حفلها الاخير في دبي عن امكانية زواجها للمرة الثانية.

وقالت بلقيس، في حديث لـ ET بالعربي، انها لا تمانع فكرة الزواج مرة ثانية مشيرة الى ان الموضوع ليس بالبسيط.

وجاءت إجابتها بعد أشهر من طلاقها من رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف وقد أنجبت منه صبي واحد اسمه تركي.

واشارت بلقيس خلال حديثها الى ان كثير من الرجال يرغبون بالزواج من فنانات يعجبون بهن، انما قد لا يحتملون انشغالهن الدائم فيما بعد بسبب مهنتهن ملمحة الى ان زواجها مشروط بايجاد الشخص المناسب الذي لن يشكل عقبة في طريق نجاحها المهني مضيفة الى انه ليس شرطا ان يكون خليجي حيث قد يكون من اي جنسية عربية او اجنبية.

من جهة أخرى، لاقت اطلالة بلقيس في الحفل الكثير من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اختارت اطلالة خاصة من مجموعة فالنتينو لخريف شتاء 2022.