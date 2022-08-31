الكاميرا تدخل أخيراً قصر العجائب .. الذي تعيش فيه دنيا سمير غانم حياة الأميرات.. المطبخ سيذهلك.!! (شاهد الصور)

مرت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي بفترة صعبة منذ مفارقة والديهما الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز الحياة خلال الأشهر الماضية؛

ولكنها بدأت بشكل تدريجي تخطي أحزانها.

اذ أصبحت تتواجد خلال الأحداث الفنية في الفترة الأخيرة وكذلك على السوشيال ميديا، كما تستعد للعودة لممارسة نشاطها الفنى مجدداً من خلال التحضير لأكثر من عمل جديد.

وتعد الفنانة دنيا سمير غانم من الفنانات القليلات اللواتي لا ينشرن صوراً أو فيديوهات من منزلهن إلا القليل، والذين لا يتحدثن عن حياتهم الشخصية للحفاظ على خصوصياتهم واستقرارهم العائلي بعيداً عن وسائل الأعلام والسوشيال ميديا .



وقد رصدت مجلة "الجميلة" من خلال بعض الصور التي تنشرها الفنانة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي إنستجرام بعض الصور من ديكورات داخل منزلها الفخم بالقاهرة، والتي توضح رقي وفخامة هذا المنزل .



تتميز دنيا بالرقى والبساطة في اختيار أدوارها من حيث التمثيل أو الغناء، وهي تتمتع بنفس الذوق العالي والدقة والرقي في اختيار ديكورات منزلها والذي يمتاز بالفخامة والرقي والكلاسيكية؛

وسوف نعرض عليك صور من داخل منزل دنيا المستوحى والنابع من شخصيتها العفوية والمحبوبة والراقية .

الحديقة

فعند إلقاء نظرة على المنزل من الخارج نجد انه يتمتع بطراز كلاسيكي فخم وراق يشبه القصور ويضم حديقة كبيرة تحيط بأنحاء المنزل بأكمله؛

وتضم الحديقة منطقة خاصة للجلوس مميزة، تجمع بين اللونين الأحمر والبني الغامق وتتوسطها طاولة خشبية صغيرة، وذلك للاستمتاع بالطبيعة، كما تضم طاولة وكراسي خشبية آخرى.



و تحتوي الحديقة أيضاً حمام سباحة صغير في المساحة والعمق خصصته دنيا تحديداً لابنتها كايلا من أجل الاستمتاع معها وتقضية أوقات ممتعة داخل الحديقة.

غرفة الطعام

يسيطر على غرفة الطعام اللون الرمادي الفاتح من حيث ألوان الحوائط والأرضيات المكسوة برخام رمادي أنيق، كما تضم طاولة طعام كبيرة رخامية بيضاء مع كراسي من الفرو باللون الرمادي الفاتح أيضاً.

يبدو واضحاً ديكور الجص في سقف الغرف الذي تتدلى منه إنارة عبارة عن مجموعة من اللمبات يتكرر حضورها في أكثر من غرفة من المنزل خصوصاً في غرفة الطعام والمطبخ.



غرفة النوم

تتميز غرفة النوم بالفخامة حيث جمعت دنيا بين اللونين الأبيض والأسود مع الألوان الترابية؛ لتنسج بذلك لوحة فنية متكاملة داخل الغرفة؛ حيث جمعت جدران الغرفة والأرضيات بين اللونين الأبيض والأسود؛

وتضم سرير فخم باللون الأبيض يحيطه اثنين كومود من الخشب البني الراقي وتزينه أباجورات باللون الأبيض. أما اللون الأسود فاستعانت به في ورق الحائط الذي زين الجدار خلف السرير؛

كما لاحظنا وجود عمدان باللون الأبيض فخمة داخل الغرفة، ووجود مكتبة خشبية يصطف عليها بعض الكتب داخل زاوية من الحجرة.



غرفة المعيشة

تتميزغرفة المعيشة بفيلا دنيا سمير غانم بالهدوء والرقي من حيث ألوان الحوائط والأثاث والديكور؛ حيث سيطر اللونان البيج والبني على الحوائط ،

كما خصصت كل ركن منها لوضع طقم من الأرائك، طاولة الطعام وغيرها من الأكسسوارات؛ حيث يطغى عليها الألوان الترابية والرمادية والبيضاء؛ كما تسيطر الاكسسوارات المعدنية والضخمة بوفرة في الصالونات داخل الغرفة.