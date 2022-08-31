هل تنكري انك كنتي بتحبي تامر حسني؟..لن تصدقوا كيف كان رد مي عز الدين بعد ان إحمرت خدودها خجلاً.! !

كشفت الفنانة مي عز الدين عن الكثير من جوانب حياتها في برنامج 100 سؤال مع راغدة شلهوب، في وقت سابق، ومنها علاقتها بالمطرب تامر حسني.



وكما هو متعارف في البرنامج، وجهت الاعلامية راغدة سؤال للفنانة مي عز الدين: "كنت احب تامر حسني في مرحلة من حياتي، نعم أم لا؟وردت الفنانة مي عز الدين بعد أن احمرت خدودها خجلاً:

"لا.. انا علاقتي بتامر حسني غريبة جداَ.. علاقة بين اثنين في بينهم كيمياء زيادة على اللزوم، وطريقة كلامهم وهزارهم وضحكهم شبه بعض بالضبط.



واضافت: "شخصياتنا اللي جوانا مختلفة وبالرغم انو كل ما نحنا اصحاب نأخذ بالنا انو تفكيري غير تفكيره.. وعمرنا ما عدينا مرحلة انو نحب بعض، ومكناش نافعين لعلاقة حب.



وتابعت: "عشان كنا كل واحد يفكر بطريقة مختلفة، ولكل واحد منا طريقة طباع وتصرف.

الجدير ذكره أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين كان مشاركتها في بطولة مسلسل غمام والذي عرض في شهر رمضان الماضي.