تحول هيكل عظمي.. صورة صادمة لبطل فيلم Home alone تبكي القلوب عليه!!

لم يكن يكتمل الاحتفال برأس السنة الميلادية أو أعياد الكريسماس دون مشاهدة فيلم Home Alone الكوميدي الذي تدور أحداثه في طقس جليدي مشابه بالتزامن مع مظاهر الاحتفال بالكريسماس.

الفيلم الذي أُنتج عام 1990 تمكن بجدارة أن يصبح علامة مميزة في احتفالات الكريسماس، واستطاع الطفل ماكولي كارسون كولكين، البالغ حينها 10 سنوات، أن يفرض نفسه على أجواء الكريسماس بصورته الوديعة التي كانت تملأ المولات والمحال كرمز للاحتفال قبيل اتساع المجال الفضائي وثورة الإنترنت والتواصل الإجتماعي.

قصة فيلم Home Alone تدور حول الطفل كيفن ماكليستر الذي تتركه أسرته سهوًا في المنزل لقضاء إجاز الكريسماس في فرنسا، ويفاجئ الطفل لصان يحاولان السطو على المنزل غير أنه يستخدم حيًل ذكية للإيقاع بهما ويتسبب لهما في الكثير من المتاعب، بمواقف كوميدية ومقالب ذكية.

الفيلم يعتبر أكثر الأفلام الكوميدية تحقيقًا للأرباح عبر التاريخ حيث حقق حين عرضه إيرادات قُدرت بـ 476.7 مليون دولار، قبل أن يتخطاه فيلم صداع الكحول في عام 2011.

الطفل الذي أدى دور كيفن كان الطفل السينمائي الأكثر شهرة عبر الإطلاق في العالم، واستطاع منذ صغره أن يحصد نجاحات كبيرة ويترشح لجوائز سينمائية كثيرة على أثر هذا الفيلم.

وُلد كولكين في نيويورك وترعرع بها، وهو أبن لممثل مسرحي أمريكي معروف اسمه باتريشيا كولكين.

والطفل كولكين من أصل أيرلندي، ودرس الباليه في مدرسة الباليه الأميركية، وكان الإبن الثالث بين سبعة أبناء للزوجين، ولديه أربعة أخوة واختان.

وبعد نجاح فيلم Home Alone ظهر الطفل كولكين عام 1991 في دور توماس جيه في فيلم My Girl وقدم شخصية طفل يعاني من الحساسية من كل شيء.

في عام 1993 كان أول فيلم له تخلى خلاله عن الأدوار الكوميدية حيث قدم شخصية شيطان قاتل، قبل أن يبتعد إبتعد عن الساحة الفنية بسبب مشاكله الشخصية والعائلية.

في فترة توهجه وشهرته استطاع كولكين أن يكوّن صداقات وعلاقات هامة حيث كان صديقًا مقربًا للمغني الأمريكي الشهير مايكل جاكسون.

ظهر كولكين مع مايكل جاكسون في فيديو كليب أغنية أسود أو أبيض، وكان جاكسون يشتري الهدايا لكولكين، واستمرا في قضاء العطلات المختلفة معا وكان يبيت أحيانًا في مزرعة نيفرلاند المملوكة لجاكسون.

في 2004، ألقت الشرطة القبض على كولكين في مدينة أوكلاهوما لحيازة كمية 17.3 جرام من مخدر الماريجوانا ومادتين محظورتين، و16.5 ملج من ألبرازولام و32 ملج من الكلونازيبام، ثم حُكم عليه بالسجن لفترة طويلة قبل أن يتم الإفراج عنه بغرامة 4000 دولار.