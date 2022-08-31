تصرف غريب لـ سعيد صالح منعه من بطولة ليالي الحلمية .. لن تصدّق ما طلب من المخرج بكل صراحة.! !

كشف الفنان القدير يحيى الفخراني عن سرّ استبعاد الفنان الشهير سعيد صالح المشاركة في العمل الدرامي الأضخم في تاريخ الدراما العربية ليالي الحلمية وفقاً لبعض النّقاد.



جاء ذلك خلال لقاء سابق في برنامج "صاحبة السعادة" من تقديم الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس. الفنان المصري الكبير أشار في اللقاء إلى أن سعيد صالح كان من المفترض أن يقدم دور سليمان غانم،

في مسلسل "ليالي الحلمية" بدلا من صلاح السعدني، ولكنه اعتذر بعد الاتفاق.

ويضيف القدير "الفخراني مختتماً هذه الجزئية إنه وعندما "ذهبت إليه لأسأله عن السبب قال المسرح".

كما أشار الفخراني إلى أن صالح طلب من المخرج أن يأتي ساعتين فقط في اليوم للمسلسل فرفضوا بالتأكيد ورشحوا صلاح وكان نقلة كبيرة له.