أنتي عديتي الـ 40 وكأنك لسه بنت 18 سنة ازاي؟!.. روبي كشفت سر جمالها ورشاقتها أخيراً: قدمت نصيحة من ذهب للفتيات

كشفت الفنانة روبي لاول مرة عن سنها الحقيقي، 40 سنة وعن سر رشاقتها ونظارة وجهها أيضاً، في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc.

وعن سؤالها أن سنها الحقيقي لا يتناسب مع جمالها وشبابها، خاصة أن الفتيات من عمر 18 عاما يشعرون أنها أصغر منهم، قدمت روبي نصيحة من ذهب للفتيات حيث قالت: زيادة شرب الماء الكثير على مدار اليوم لما فيه من فوائد للنضارة والصحة والجمال.

وكان آخر أعمال الفنانة روبي في السينما فيلم واحد تاني، بطولة أحمد حلمي وروبي وأحمد مالك وسيد رجب وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين.

وطرحت الفنانة مؤخرا أغنية "نمت نونة" ولاقت نجاحاً كبيراً.