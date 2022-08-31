شاهد ابنة الفنان سليمان عيد تخطف الأنظار .. والجمهور آيه في الجمال !! صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لزوجة وابنة الفنان سليمان عيد، حيث ظهرت زوجته صغيرة في العمر اما ابنته فهي ايه في الجمال بحسب وصف الجمهور وبدا جمالها بشكل واضح في حفل زفافها.

وانصدم الجمهور من جمال إبنته وزجته التي أكد المتابعون أنها نسخة منها، بعد ذلك بدأ الجمهور في مشاركة الصور على نطاق واسع، وبدأوا في تجميع معلومات عنهما، حيث لا يظهرن كثيراً في المناسبات العامة أو اللقاءات التليفزيونية.

حيث تزوج سليمان من زوجته عبير وهي من خارج الوسط الفني، وتعرف عليها بالصدفة من خلال صديق له محامي، أصطحبه معه للشرقية وقابلها هناك.

وكان صديقه يفتخر بأن له صديق فنان لظهوره في مسلسل ليالي الحلمية، وبعد رؤية عبير قرر خطيبتها رغم أنه لا يمتلك غير خمسون جنيها، وكانت وش السعد عليه وتزوجا وأنجب بنتين وولد، في غاية الجمال لولدتهم بنت الشرقية المشهورين بالجمال الرباني.

أما أبنه هو الفنان الشاب عبد الرحمن سليمان، الذي لفت أنتباه الكثير من النشطاء على التواصل الاجتماعي، بسبب وسامته الكبيرة وموهبته في الغناء والموسيقى ، ورغم أنه طالب في جامعة القاهرة كلية التجارة ، إلا أنه بجانب دراسته يقوم بأحياء حفلات غنائية مع فرقة صغيرة وهو وأصدقائه .