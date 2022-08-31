لن تصدق من هي زوجة شريف رمزي الثانية بعد منة حسين فهمي.. ممثلة شهيرة وبطلة مسلسل العراف مع عادل إمام

مر الفنان شريف رمزي بالعديد من المحطات، من بينها الخاصة بحياته العاطفية، فسبق له الزواج من منة حسين فهمي، ولكن لم يستمرا طويلا.

بعد طلاقه من منة حسين فهمي تزوج شريف رمزي من الفنانة ريهام أيمن التي أنجبت منه طفلين ومن ثم ابتعدت عن التمثيل للاهتمام بأسرتها.

تعرف شريف على زوجته ريهام أيمن خلال تصوير مسلسل العراف، وبعد الوقوع في حبها وإعلانه الزواج منها، اعتزلت ريهام الفن وأكد شريف في أكثر من حوار له أنه يرفض تماماً عمل زوجته كممثلة وأنه يؤمن تماماً بدورها كأم ومسئولة عن المنزل.

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي عام 2015، بعد قصة حب بدأت شرارتها في كواليس تصوير مسلسلهما "العراف" مع النجم عادل إمام، ولديهما طفلان رمزي وليليا، وابتعدت عن الفن بإرادتها للتفرغ لرعاية أسرتها، وترفض وصف نفسها بالفنانة المعتزلة، مؤكدة أنها ستشارك في بطولة أي عمل فني يناسب ظروفها.