سألوا عادل إمام مين الممثلة اللي رفضت تبوسها في أفلامك؟.. فأجاب بكل جرآءة وبدون تردد.. لن تصدقوا من هي.! !

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات قديمة للفنان الزعيم عادل إمام وهو يتحدث عن بدايته الفنية وكواليس علاقاته مع زملائه بالوسط الفني.



ولكن لم يتطرأ الفنان عادل إمام، للحديث عن الجانب الشخصي كثيراً، فقد ذكر اولاده واسم زوجته فقط، كما تحدث عن الفنانات التي يحب ان يتعامل معهن واللاتي يعتبرهن من الممثلات الناجحات والمتميزات.

وخلال اللقاء،قامت المذيعة بتوجيه سؤال محرج حيث قالت: “مين من الممثلات اللاتي رفضت تقبيلها لانها كانت وحشة أو كما قيل وقتها ان ريحتها ليست جيدة؟”،

فأجاب قائلا بكل جراءة: “هو ليس ريحتها وحشة كما قلتي بس انا رفضت ابوسها لسبب آخر مقدرش اقول هو ايه.. اما مين هي.. فهي ناهد يسري”.