لن تصدق: من هي شخصية أبلة فاهيتا الحقيقية الشهيرة ؟.. وكيف ساهمت الفنانة أحلام في كشف سرها الكبير أمام العلن.! !

تعتبر شخصية أبلة فاهيتا شخصية كرتونية مصرية مثيرة للجدل تسلط حولها هالة من الغموض والسرية حول شخصية مؤديها،

وكانت أول مرة تظهر بها الدمية المتحركة في برنامج باسم يوسف الساخر الملقب باسم البرنامج،

ولكونها من أنجح فقرات هذا البرنامج قرر الإعداد عمل برنامج منفرد لها بعيدًا عن "باسم" وبقيت شخصية المؤدي غامضة لإضافة نوع من الإثارة حولها.. تفاصيل عن الشخصية الكرتونية أبلة فاهيتا ومؤديها الحقيقي نستعرضها في هذا التقرير.



بدايات ظهور شخصية "أبلة فاهيتا"

يعتبر نجاح شخصية أبلة فاهيتا الكرتونية هي في الأصل نجاح لمؤديها، والشاب الذي اخترع الدمية المتحركة وتتكلم بلسانه هو "حاتم الكاشف" وبدأت شهرة أبلة فاهيتا من خلال مقطع

فيديو فوازير نشر على اليوتيوب وكانت بعنوان "فوازير الويبة" وبعد ذلك واصلت شهرتها بمقاطع فيديو أخرى كان أبرزها أغنية "معلش يا كارولينا هما أربع سنينا" وذلك بعد فوز الرئيس الأسبق "محمد مرسي" بالانتخابات الرئاسية.



وكان أول ظهور لها على شاشات التليفزيون من خلال برنامج "باسم يوسف" الساخر وهو برنامج "البرنامج" وكانت فقرتها من أنجح فقرات البرنامج وإذاعتها كانت تتم في سرية تامة حيث قامت قناة cbc التي كانت تتم إذاعة حلقات البرنامج

على شاشتها بإحاطة الخصوصية لهذه الدمية ومؤديها ومنع دخول أي شخص أثناء تصوير كواليس برنامج "أبلة فاهيتا" لإبقاء شخصيتها مثيرة للغموض والإثارة.



وعندما تم توقف البرنامج قرر فريق الإعداد طرح فكرة جديدة لعمل برنامج جديد فكانت فكرة "أبلة فاهيتا" وظلت شخصية الدمية المتحركة مجهولة لإثارة الغموض حولها والمحافظة على نسب المشاهدة.

ما لا تعرفه عن مؤدي شخصية أبلة فاهيتا

مؤدي شخصية "أبلة فاهيتا" هو شاب تميز بموهبته واشتهر بصوته وهو "حاتم الكاشف" بالمشاركة مع صديقه المؤدي "شادي عبد اللطيف" التحقا بالجامعة الأمريكية في القاهرة وبعد تخرجهما سافرا إلى أمريكا لإتمام دراستهما بالسينما.



وعندنا عادا عملا بشركة للدعاية والإعلان، وقاما باختراع شخصية "أبلة فاهيتا" وقاما بعرض مقاطع فيديو منها على يوتيوب، وكان أول فيديو لها مع ابنتها كارولين وصديقتها فايزة وكان ذلك عام ٢٠١٠ واشتهر الفيديو بمقولة "وركة ولا صدرة"، وواصلا عملهما واشتهرت هذه الدمية

وحافظا على سرية شخصياتهم الحقيقية بعيدًا عن الجمهور الى أن قامت الفنانة "أحلام" عام ٢٠١٦ بنشر صورة "لحاتم" وهو يحرك الدمية "أبلة فاهيتا" عن دون قصد، ومن هنا انكشفت حقيقة مؤديها.