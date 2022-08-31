ما لا يعلمة الكثير أن هذه الفنانة الشهيرة هي شقيقة أحمد فلوكس.. دخلت عالم الفن من بابه الواسع

العديد من المتابعين يبحثون عن أبناء الفنانيين والمشاهير، خاصة بعد توجه الكثير من أبناء النجوم إلى مزاولة مهنة أبائهم ومن ضمنهم أحمد فلوكس أبن الفنان فاروق فلوكس.

وما لا يعلمه الكثير من المتابعين أن الفنان القدير لديه أيضا اضافة لابنه أحمد ابنة تعمل في الجانب الفني، وهي المخرجة يسر فلوكس وشقيقة الفنان أحمد فلوكس.

من جانب آخر كشفت المخرجة يسر فلوكس، ابنة الفنان فاروق فلوكس، عن تعرضها لحادث، مساء اليوم الأربعاء، موضحة أن النيران كادت تشتعل في سيارتها، وأنقذتها العناية الإلهية.

ونشرت صورًا لمحرك سيارتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله العربية كانت هتولع بيا.. الحمدلله على كل حاجة».