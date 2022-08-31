صدمة... خدع الجميع.. فريد شوقي كان يلبس باروكه طوال حياته.. صورة نادرة له بدونها وهو أصلع!

أشعلت صورة نادرة للنجم الكبير فريد شوقي جدلاً على مواقع التواصل حيث يظهر فيها بدون باروكة.

واشتهر النجم الراحل بارتداء "باروكة" في أعماله الفنية خاصة مع سطوع نجمه ومنحه أدوار بطولة مطلقة.

ويعتبر الفنان الكبير فريد شوقي من أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية، فقد حققت أعماله نجاحا كبيرا كما لقبه الجمهور عدة ألقاب منها: "وحش الشاشة"، و"الملك".

كما دخلت مجموعة من أعماله ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية منها: "جعلوني مجرما، رصيف نمرة 5، باب الحديد، الفتوة، صراع في الوداي" وغيرها.

واستطاع "وحش الشاشة" أن يقدم أعمالا متنوعة خلال مسيرته الفنية، فقدم على سبيل المثال أعمالا كوميدية وأخرى تراجيدية كما اهتم بتقديم الدراما الإنسانية في أعمال مثل "الموظفون في الأرض".

واستطاع من خلال عملين له تغيير قوانين منها فيلم "جعلوني مجرما" الذي صدر بعده قانون ينص على الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية، وفيلم "كلمة شرف" الذي صدر من بعده قانون يتيح للسجين زيارة أهله في بعض الحالات.