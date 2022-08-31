ثروة محمد رمضان الحقيقية فاقت كل التوقعات ولكنها نقطة في بحر ثروة النجم محمد صلاح.. لن تصدق الفارق الشاسع!

محمد رمضان، الذي يهوى الظهور، وأن بعض طرازات السيارات التي يلتقط الصور معها قد تكون مؤجرة من شركات خاصة أثناء سفرياته خارج مصر، وبسبب تعدد مصادر ثروته التي قد لا تخضع لرقابة أي طرف ثالث.

ثروة محمد رمضان التي اعلن عنها مؤخراً أثارت جدلاً كبيراً في أوساط المجتمع وبين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عندما عرفوا الفارق بينه وبين محمد صالح.

وبحسب موقع "الفن"، فقد قدّر الخبراء ثروة محمد رمضان بـ 10 مليون دولار أي ما يعادل 170 مليون جينه مصري، من خلال سياراته الفارهة وممتلكاته وبيوته، حيث أوضح مختصون أنه يمتلك 8 سيارات وفيلتين في مصر الأولى بالشيخ زايد والثانية بالساحل الشمالي.

وبات صلاح اليوم أحد أفضل اللاعبين في العالم، كما أن قيمته السوقية ارتفعت بشكل كبير، وصولاً إلى زيادة دخله من العقود التي يبرمها خارج ملاعب كرة القدم.

وللمقارنة بين حجم ثروة محمد صلاح ومحمد رمضان فقد كشفت تقارير بريطانية أن ثروة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تبلغ في الوقت الحالي 90 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 66.9 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت التقارير أن صلاح البالغ 29 عاما أصبح خامس أغلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم، بالإضافة لحصوله على مبلغ يتجاوز 11.7 مليون إسترليني من عقود الرعاية.