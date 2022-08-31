بسبب مشاكل الجلد.. تشوّه وجه الفنانة الهندية بريانكا شوبر يصدم الوسط الفني .. هذا ما أصابها !! صورة صادمة

بريانكا شوبرا الممثلة والمغنية الهندية المشهورة، تُعتبر واحدة من أبرز نجوم بوليوود.

لديها العديد من الأعمال المميزة التي حققت نجاحات كبيرة في جميع أنحاء العالم.

وقبل أسابيع قليلة أصبحت شوبرا حديث الساحة واهتمامات الجمهور بعد أنباء تشوه وجهها.

وكانت قد انتشرت صورة للنجمة ​بريانكا شوبرا​ عن قرب، وبدا وجهها ليس نقياً، بل لديها عيوب في بشرتها، ولكن على الرغم من ذلك، فإن ملامحها ليست مغايرة، لكن علامات التقدم في العمر تظهر عليها.

وقد يعتقد البعض ان النجمات لا يعانينَ من مشاكل الجلد والحبوب وشوائب البشرة، والمشكلة ان الاعلام صوّر لنا في مرحلة من المراحل ان النجمات كاملات، خصوصا مع مواقع التواصل الاجتماعي التي عززت هذه الصورة النمطية عبر استخدام الفنانات والممثلات في الشرق الاوسط وفي العالم، برنامج الفوتوشوب.

لذلك يتفاجأ البعض حين تنتشر صور لفنانات عن قرب ومن دون فلتر اذ تظهر الحقيقة.

وأثيرت التساؤلات عن السبب الحقيقي وراء حدوث ما أسموه "تشوهاً" ومتمنين لها الشفاء بعد أنباء تشير إلى معاناتها من مرض في بشرتها.