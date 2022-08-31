فادي الهاشم.. بحيلة ذكية جعلته يتزوج من نانسي عجرم والمفاجأة في ديانتها التي أخفتها عن الجميع.! !

فادي الهاشم طبيب أسنان شهير ويُعتبر من الأفضل في مجاله، عرف الأضواء بعد زواجه من الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، وأصبح هذا الثنائي يعتبر مثالاً يحتذى به للعائلة المثالية.



وبعد زواجه من نانسي أصبح ​الدكتور فادي الهاشم​ إسماً معروفاً، لكن ما الذي قد لا تعرفونه عنه وعن زواجه من نانسي؟



كيف تعرفت نانسي عجرم على فادي الهاشم؟ الرواية ليست جديدة فقد روتها نانسي في العديد من المقابلات التلفزيونية، أما البداية كانت حين تعرفت نانسي عجرم على زوجها في عيادته عندما ذهبت لعلاج أسنانها،

وكانت الأمور في البداية رسمية جدا والعلاقة بدأت كأي طبيب ومريضة، إلا أن الدكتور رأى في نانسي شريكة حياته منذ البداية، وكان لا يكف عن التغزّل بها فكثرت زياراتها له بسبب إعطائه لها مواعيد كثيرة،

عندها تقرّبا من بعضهما أكثر وتدرجت العلاقة من الصداقة، فالصداقة المعمّقة، ثم الحبّ والزواج.



ودامت العلاقة لحوالى 3 سنوات، قبل أن يخطوا خطوة الزواج. تؤكد نانسي أن زواجها من فادي أتى بعد قصة حب كبيرة وتعتبره حبيباً وصديقاً قريباً تستشيره في خطواتها.



فارق السن وهل ارتبط بفنانة قبلها؟ لم تتردد نانسي عجرم يوماً في الكشف عن فارق السن بينها وبين زوجهافادي الهاشم، وقالت في العديد من المقابلات أنه يكبرها بـ 14 عاماً، إلا أن ذلك لا يشكل عائقاً أبداً أمام علاقتهما المتينة والمبنية على الحب والثقة.



في بداية زواج نانسي عجرم وفادي الهاشم كثرت الإشاعات وهذا أمر طبيعي، إذ كانا عبارة عن ثنائي متجانس ونادرا ما يصرحان بالأمور الخاصة عن حياتهما، إلا أن شائعة ارتباطه بفنانة قبل نانسي لاحقته منذ البداية فاضطرت زوجته إلى نفي ذلك.الزفاف ..

مدني وفقاً لطلبه! في أيلول/سبتمبر عام 2008 تزوجتنانسي عجرممنفادي الهاش مزواجاً مدنياً لا دينياً، وذلك بناءً ،على رغبة الدكتور إضافة إلى أنها صرحت في لقاء تلفزيوني عن سبب إضافي للزواج المدني، وأوضحت نانسي أنّها وزوجها أقدما على هذه الخطوة لأنّها من طائفة الروم الأرثوذوكس،

في حين ينتمي هو إلى الطائفة المارونية، وقالت: "أنا مع إقرار الزواج المدني، إمّا يقبلونه ويسجلونه في لبنان، أو يرفضونه فلا يعذبون الشباب ويسافرون ويتزوجون بالخارج". وأقاما حفلة بناءً على طلب الأهل، وحضّرت نانسي لها خلال شهر واحد.

العائلة الكبيرة نعمة! أنجبت نانسي عجرم من زوجهافادي الهاشم3 بنات، الكبيرة أسمياها ميلا ولدت في يوم عيد ميلاد أمها نفسه في 16 أيار/مايو عام 2009، ثم أنجبا ابنتهما الثانية في 23 نيسان/أبريل عام 2011 وأسمياها إيلا، أما ابنتهما الثالثة في 1 شباط/فبراير عام 2019 وأسمياها ليا.



تقول نانسي إنها هي وفادي يحبان العائلة الكبيرة، لذلك أنجبا ابنتهما الثالثة في الفترة الأخيرة، وهما والدان حريصان على الرعاية الافضل لهن.