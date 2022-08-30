سألوا زوج رحمة أحمد.. هل تضايقت من مشهد ليلة الدخلة لمراتك في مسلسل الكبير أوي 6 ؟.. فكان رده جريء وغير متوقع.! !

تحدث مهندس الديكور أحمد منصور، زوج الفنانة رحمة أحمد على مشاركة زوجته في مسلسل الكبير أوي الموسم السادس ونجاحها بشخصية مربوحة، كما تحدث عن علاقتهما.



وعلق أحمد منصور، على مشهد ليلة الدخلة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها كلمة أخيرة، قائلًا: أكتر مشهد عجبني هو مشهد الطقمة بتاعت ليلة الدخلة لأني عشت كل دا بس مش هعرف أقول تفاصيل.

وتطرق أحمد منصور للحديث عن فترة ترشح زوجته لمسلسل الكبير أوي، قائلًا إنها كانت فترة صعبة جدًا، وذلك بسبب طفلهما الجديد وأزمة سفره لعمله في الخارج وأنه شجعها على المشاركة بالرغم من ذلك لأنها فرصة لا تفوت ولن تكرر خصوصا أنها تتعاون مع فنان كبير مثل أحمد مكي.



وواصل أحمد منصور: رحمة كانت تذهب للعرض المسرحي وتترك طفلنا معي للاعتناء به وعادت متأخرة وكنا سنتشاجر حتى أخبرتني بخبر مسلسل الكبير أوي الموسم السادس ونسيت الخلاف على الفور، وحاولت أن أهدئها لأنها شعرت بالتوتر من الموقف.



وعلقت رحمة أحمد على حديث زوجها، قائلة: أنا في البداية فكرت أرفض دور مربوحة لأني كنت خايفة من أن الدور يكون أكبر مني وأحمد زوجي قالي أنتي فاكرة نفسك إلهام شاهين؟

وعلى جانب آخر، حقق مسلسل الكبير أوي الموسم السادس نجاحا غير متوقعا، وتصدر تريند مواقع التواصل طوال شهر رمضان الماضي.