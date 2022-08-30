ليه رفضت إنتاج أي فيلم لـ محمد رمضان؟ رد ناري وإهانة قاسية غير متوقعة من السبكي على سؤال بسمة وهبة!

حققت الحلقة التي استضافت فيها بسمة وهبة المنتج محمد السبكي مشاهدات عالية، وتضمنت الحلقة سؤال مفاجئ عن محمد رمضان وإمكانية العمل معه.

ورغم تعاون محمد رمضان مع المنتج أحمد السبكي في 5 أعمال سينمائية وهم؛ "الديزل" و"قلب الأسد" و"عبده موته" و"جواب اعتقال" و"شد أجزاء" إلا أن شقيقه المنتج محمد السبكي له رأي أخر وشدد على رفضه التعامل معه.

وقال محمد السبكي: "لم أتعامل مع محمد رمضان في أي فيلم من قبل، ولن أقبل التعامل معه في أفلامي، رغم ذلك يربط البعض بيني وبين أعماله اعتقادا أنني من أنتجها له نظرا لأن اسم السبكي عليها، ويوجهون لي الشتائم والسباب بسبب أعماله السينمائية التي أرفضها تماما"، حسب تصريحاته لبرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه بسمة وهبة عبر شاشة "القاهرة والناس".

يجدر الإشارة إلى أن كثير من الفنانين رفضوا العمل مع محمد رمضان لعل أبرزهم الزعيم عادل إمام وأصالة.