كثيرون لايعلمون أن هذا الفنان الشهير يكون جد الفنانة ياسمين صبري.. نسبة الشبهه بينهما صادمة.. مفاجأة غير متوقعة.!! (صورة)

كشف والد ياسمين صبري في منشور أن النجمة المصرية ورثت التمثيل عن جد والدتها، في حين تساءل البعض عن الفنان الذي يقصده والد ياسمين صبري في تدوينته،

ليتضح فيما بعد أنه النجم المصري الراحل سيد سليمان.كما شارك بعددٍ من الفرق المسرحية من بينها فرقة نجيب الريحاني، وقدم فن المونولوج.ويلاحظ أنه لا يشبهها أبداً، وأنه أيضاً أسمر البشرة.



وهو من النوبة، ولد في عام 1901، وتوفي قبل أكثر من 40 عاما وتحديدا عام 1981، كما اتضح أن المونولوج الخاص به كان سببا رئيسيا في ظهور ما يسمى الرقابة على المصنفات الفنية؛

إذ أشار إلى ذلك في مقال كتبه عام 1952 عنوانه ”المونولوج الذي خلق الرقابة“، وأشار فيه إلى أنه وفي عام 1927 كان يقدم ”مونولوج“ يحمل اسم ”الشيخ العايق“ ويتحدث من خلاله عن ظاهرة المعاكسة، إلا أن كلمات المونولوج تسببت في غضب رجال الأزهر حينها.



وهو ما جعل وزارة الداخلية المصرية حينها تتدخل وترسل له بلاغا، طالبته فيه بعد تقديم المونولوج إلا بعد عرض كلماته على الرقابة.

وتردد أن النجم الراحل جد ياسمين صبري، كان سببًا في ظهور الرقابة على المصنفات الفنية في مصر بعدما كتب مقالًا بعنوان "المونولوج الذي خلق الرقابة"،

وذلك على إثر تقديمه منولوج خلق حالة من الجدل وتسبب في انتقاد بعض الجهات له، ليتم إرسال إنذارا له بعدم تقديم أية مونولوجات إلا بعد عرض كلماتها على الرقابة.

وبالرغم من الشهرة الواسعة التي حظي بها سيد سليمان، إلا أن حفيدته الفنانة ياسمين صبري لم تذكر في أي لقاء أو مناسبة، علاقتها بالنجم الراحل أو أن لها جذور فنية.