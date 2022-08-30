متصلة تنزع ثوب الخجل:(بعاشر أبويا وأخويا بعلاقة كاملة حتى بعد الزواج في المنام اعمل ايه)؟..شاهد رد غير متوقع من مبروك عطية.! !

استقبل الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، استفسارا محرجا من إحدى السيدات المتزوجات ينص على

: ” دائما أمارس علاقة مع أبويا وأخويا حتى بعد الزواج في المنام، وبصحى خايفة ومش عارفة دة معناه ايه واعمل ايه”.

ليقاطعها الدكتور مبروك ويقول لها:” انتي مااتجوزتيش صح؟ “، لتجيب قائلة:”لا الحمد لله اتجوزت ولكن الأحلام دي ما زالت مستمرة معايا، أعمل أيه”.



فتابع مبروك عطية، خلال الإجابة قائلا:”لما واحدة تحلم الأحلام دي قبل الزواج فده حديث نفس بيدل أن على الرغبة الشديدة،

ولكن لما الأحلام تستمر كمان بعد الجواز تدل على أن زوجها لم يشبع تلك الرغبة”.