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أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صورة للفنان عادل امام برفقة زوجته هاله الشلقاني التي فضلها على جميع جميلات السينما. وكان ظهورها في مناسبه مع زوجها الفنان، حيث لفتت الأنظار بجمالها الاخاذ، وانهالت العديد من التعليقات على الصورة والتي تشيد بجمال زوجة الزعيم واناقتها. وولدت هاله الشلقاني عام 1946 بمحافظة الاسكندرية، وتخرجت من كلية الحقوق، و هي مثال للمرأة المخلصة لزوجها و لمنزلها و لأطفالها هي رفضت فكرة العمل وذلك للتفرغ لزوجها لأعمال المنزل. كما أنها تنتمي إلي الطبقة الأرستقراطية، اطلق عليها زوجها الزعيم عادل إمام لقب( وش الخير)، حيث يدين زوجها الفنان بالفضل لها في كل ما وصل إليه وكل ما حققه من شهرة ومجد، فهي التي وقفت بجواره في مشواره الفني بكل ما تملك من قوة. وعن قصة زواجهما فكانت هالة الشلقاني تسكن في شقة في المواجهة تماماً، ومن عادة الأصدقاء عادل وسعيد صالح وصلاح السعدني، أن يجتمعوا في منزل سمير كل فترة. وبالصدفة في إحدى الليالي طلت هالة من شباكها ولمحتها الشلة ليبدأوا في توجيه كلام الغزل إليها إلا عادل، الذي ظل ملتزما بمكانه يتابعها من بعيد في هدوء حيث أنه لا يجيد معاكسة الفتيات ولا توجيه كلمات غزل مهما كانت البنت فاتنة، لذلك التزم الصمت واكتفى بمتابعة أصدقائه ومراقبة رد فعل هالة، إلى أن شاءت الظروف أن يتعارفا. وتحدثت هالة الشلقاني إن أكثر ما لفت انتباهها في لقائهما الأول بعد إطلالتها من شباك الغرفة، أن عادل إمام هو الوحيد الذي التزم الصمت ولم يعاكسها، كما كشف عادل إمام أنه لم يكن يوما يسعى للدخول في علاقة زواج، حتى أنه عندما تعرف للمرة الأولى على هالة صارحها بأنه يريدها صديقة، وأن يوطد علاقته بها بعيدًا عن أفكار الزواج والعلاقات الرسمية. بينما أخبرته الشلقاني ذات ليلة بأنها تريد الزواج منه، وترى فيه زوج المستقبل الذي تتمنى أن تعيش معه حياتها القادمة، وهو ما أكدته بنفسها في نفس البرنامج، مع مفيد فوزي. وتزوجت هالة من الزعيم دون علم عائلتها في البداية، لأنهم اعترضوا على عمله ودخوله

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خطفت الأنظار بجمالها وبحيويتها ومرحها الدائم، واشتهرت بأدوارها والتي كان أخرها كومبارس في مسلسل "عائلة الحاج متولي".

 

انها النجمة مروة محمد، التي اختفت عن الساحة الفنية لتُصبح مشردة تعيش داخل عشة بإحدى حدائق البرتقال، ويعتبر منزلها التي تقطن فيه الآن، حيث تجاور الثعابين.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى في وقت سابق صورتها، التى ظهرت فيها جالسة بأحد الشوارع، وتعاني مروة من خلل نفسي أصابها منذ عدة سنين بعد رحيل والديها، حسبما يؤكد شقيقها، حيث تسكن بجوار مصانع الطوب المهجورة حيث لا يعيش في هذه المنطقة سوى الافاعي والثعابين والكلاب.

 

وكشف بعض الأهالى أن سبب هذه الصدمة كانت تخلي الجميع عنها كان أولهم  حب عمرها الذى رفض أهل حبيبها زواجهما بسبب عملها كومبارس، لينتهي الأمر بوفاة والدها ووالدتها، لتجد مروة نفسها وحيدة وتعود الى مسقط رأسها في جزيرة نكلا العنب.

 

لتبدأ بعدها رحلة الشقي والطمع في أموالها وجسدها لتمشي في الشوارع وتتعرض للنصب من بعض سواقي التكاتك ومعدومي الضمير ليزداد الأمر سواء يوما بعد يوم.

 

وتعلمت مروة شرب السجائر وبعض العقاقير المخدرة وتعيش عيشة المشردين ويبتعد عنها اهلها واخوها الذي فقد السيطرة عليها .

 

ويذكر ان مروة كانت كومبارس في مسلسل الحاج متولي، ومن كلماتها في المسلسل: " عايزة أشتري عجلة وأركب طلمبة مياه حبشية، أنا مش عايزة حاجة من حد أنا بس عايزة أقبض معاشي وأصرف من فلوسي".

 

 عائلة الحاج متولي هو مسلسل تلفزيوني درامي مصري من إنتاج قطاع الإنتاج التلفزيوني المصري، عرض في شهر رمضان عام 2001 على 12 محطة عربية، ويناقش المسلسل مشاكل تعدد الزوجات ومشاكل الرجل الشرقي مع مشكلة تعدد الزوجات.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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