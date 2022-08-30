هذه هي زوجة عادل امام التي فضلها على جميع جميلات السينما.. ظهرت بجانب الزعيم كالأميرات بجمالها الرباني وفاجأت الجميع.! !

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صورة للفنان عادل امام برفقة زوجته هاله الشلقاني التي فضلها على جميع جميلات السينما.



وكان ظهورها في مناسبه مع زوجها الفنان، حيث لفتت الأنظار بجمالها الاخاذ، وانهالت العديد من التعليقات على الصورة والتي تشيد بجمال زوجة الزعيم واناقتها.

وولدت هاله الشلقاني عام 1946 بمحافظة الاسكندرية، وتخرجت من كلية الحقوق، و هي مثال للمرأة المخلصة لزوجها و لمنزلها و لأطفالها هي رفضت فكرة العمل وذلك للتفرغ لزوجها لأعمال المنزل.

كما أنها تنتمي إلي الطبقة الأرستقراطية، اطلق عليها زوجها الزعيم عادل إمام لقب( وش الخير)، حيث يدين زوجها الفنان بالفضل لها في كل ما وصل إليه وكل ما حققه من شهرة ومجد، فهي التي وقفت بجواره في مشواره الفني بكل ما تملك من قوة.



وعن قصة زواجهما فكانت هالة الشلقاني تسكن في شقة في المواجهة تماماً، ومن عادة الأصدقاء عادل وسعيد صالح وصلاح السعدني، أن يجتمعوا في منزل سمير كل فترة.



وبالصدفة في إحدى الليالي طلت هالة من شباكها ولمحتها الشلة ليبدأوا في توجيه كلام الغزل إليها إلا عادل، الذي ظل ملتزما بمكانه يتابعها من بعيد في هدوء حيث أنه لا يجيد معاكسة الفتيات ولا توجيه كلمات غزل مهما كانت البنت فاتنة، لذلك التزم الصمت واكتفى بمتابعة أصدقائه ومراقبة رد فعل هالة، إلى أن شاءت الظروف أن يتعارفا.

وتحدثت هالة الشلقاني إن أكثر ما لفت انتباهها في لقائهما الأول بعد إطلالتها من شباك الغرفة، أن عادل إمام هو الوحيد الذي التزم الصمت ولم يعاكسها،

كما كشف عادل إمام أنه لم يكن يوما يسعى للدخول في علاقة زواج، حتى أنه عندما تعرف للمرة الأولى على هالة صارحها بأنه يريدها صديقة، وأن يوطد علاقته بها بعيدًا عن أفكار الزواج والعلاقات الرسمية.



بينما أخبرته الشلقاني ذات ليلة بأنها تريد الزواج منه، وترى فيه زوج المستقبل الذي تتمنى أن تعيش معه حياتها القادمة، وهو ما أكدته بنفسها في نفس البرنامج، مع مفيد فوزي.



وتزوجت هالة من الزعيم دون علم عائلتها في البداية، لأنهم اعترضوا على عمله ودخوله