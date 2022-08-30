أجمل من كل الفنانات.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بجمالها وحسنها الذي يسلب العقول والجمهور: الجمال عدى الكلام!!-صور

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صور زوجة الفنان الكوميدي حمدي الميرغني والتي خطغت الأنظار بجمالها الذي اشاد به الجمهور معتبرينها بأنها الفنانة الأجمل على الأطلاق.

ويبحث عدد كبير من محبي الفنان الكوميدي حمدي المرغني عن زوجته، فهي الفنانة المصرية المشهورة اسراء عبد الفتاح، درست في الأكاديمية البحرية وتخرجت من المجال، ومن ثم توجه للتمثيل وذلك كان عبر مركز الاسكندرية للابداعات الفنية مع خالد جلال.

وعملت في تياترو مصر في العام 2013 مع الفنان أشرف عبد الباقي، وهو كان السبب الرئيسي والأول في شهرتها، وذكر بأن حمدي تزوج من إسراء بعد قصة حب جمعتهم لعدة سنوات كانت بدايتها مسرح الفنان أشرف وهو كان شاهد على ذلك الحب.

ومنذ بداية زواج الفنان حمدي المرغني من اسراء عبد الفتاح حتى هذه اللحظة يعيشون حياة سعيدة ومميزة، حيث قبل فترة من الوقت أصبح لديهم طفلتهم الأولى التي نشرتها الفنانة عبر صفحتها الشخصية على السوشيال ميديا، وهنئهم الفنان أشرف عبد الباقي وغيره من الفنانين بهذه المناسبة وأيضاً من قبل المتابعين ومحبيهم.

حمدي المرغني الفنان الكوميدي المحبوب الذي أبدع في مجال التمثيل، ونال على شهرة واسعة جداً في الوطن العربي، كما أنه ابتدأ مجاله الفني في التياتروا الذي أسسه الفنان المصري القدير أشرف عبد الباقي.

وأظهر من خلاله العديد من فنانين السينما المصرية، وأبدع بشكل متميز في المجال، ولديه عدد كبير من المتابعين والمحبين في الشارع المصري بالإضافة إلى المشاهد العربي الذي يتابعه خلف شاشة التلفاز من مختلف دول العالم.

وابتدأت مشاركته في العديد من الأدوار في المسلسلات العربية والأفلام، حيث تعددت الأسئلة من حوله وكان أهمها من هي زوجة حمدي المرغني، والتي سوف نتعرف عليها خلال مقالنا.