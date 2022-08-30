سألوا نرمين الفقي عن سبب عزوبيتها وعدم زواجها رغم بلوغها سن الـ 50؟ فأجابت دون تردد وكشفت وضعها الخاص لأول مرة!!

لم تخض الفنانة المصرية نرمين الفقي، حتى الآن، تجربة الزواج رغم تقدم الكثير من "العرسان" لها وبلوغها سن الخمسين.

وتحدثت الفنانة نرمين الفقي عن سبب عدم خوضها تجربة الزواج حتى الآن وقالت، خلال لقاء سابق ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "والدتي كانت دائما خائفة علي من الزواج".

وأضافت عن فكرة الزواج: "اتقدم لي رجال كثيرة، وقابلت رجال كثيرة، أنا كنت بارة بوالدتي وهي تستحق وهي نفسها كان نفسها تشوف أطفالي، ولكنها كانت خائفة أيضًا".

كشفت الفنانة نرمين الفقي أنها لم تقلق أبدأ أن من تأخرها في الزواج حتى الآن، مشيرة إلى أن والدتها كانت تتمنى رؤية أولادها لكنها في ذات الوقت كانت حريصة على فكرة الانتقاء قائلة: «قد ما ماما ماكنت عاوزة تشوف ولادي لكن في ذات الوقت كان عندها مشكلة بسبب تجربتها مع الانفصال فكانت طول الوقت تفصص العريس من باب خوفها عليا زيادة عن اللزوم».

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي عن أغرب عريس تقدم لها قالت: «ماعنديش حالة معينة.. لان جالي ناس كتير وعرسان كتير لكن مش فاكرة حد غريب».

وحول سؤال لميس الحديدي حول عنصر المال وأهميته في اختيار الزوج قالت: الفلوس مهمة في حتة معينة في حياتنا إحنا بنشتغل عشان نصرف على نفسنا ونجيب لبس كويس وتغير عربياتنا.. رغم أني لا أقدم على تغيير سيارتي إلا كل 11 أو 12 عاما ولكن الحمد لله غيرتها السنة دي بعد ماربنا كرمني واشتغلت.. أنا عندي صبر.

وظهرت الفنانة نرمين الفقي، ضيفة شرف في الحلقة رقم 13 من مسلسل الكبير قوي 6، الذي عرض في السباق الرمضاني 2022.