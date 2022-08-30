لن تسطيع التعرف عليها..ظهـور مفزع ومؤلم للفنانة مياده الحناوي تفجع قلوب الجمهور بشكلها .. تحولت الـى زومبي بهيئة انسان.!! (صورة صادمه)

تداولت حسابات عبر مواقع التواصل صور للمطربة السورية ميادة الحناوي قبل وبعد إجرائها عملية تجميل للوجه.

ولاقت هذه الصور تفاعل كبير لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً بعد ملاحظة الفرق، حيث بدت أصغر بسنوات.

وعبر عدد من جمهور ميادة عن رفضهم لتصرف نادر صعب ودشنوا هاشتاج باسمه للتعبير عن رفضهم الكشف أسرار مرضاه وانتهاك خصوصيتهم، الأمر الذي دفعه لإزالة الصور من حسابه على انستقرام.

بدأت المطربة السورية الشهيرة ميادة الحناوي مسيرتها الفنية عندما أتت إلى مصر في عام 1977 حين قدمت أغاني من ألحان عبد الوهاب الذي أعاد اكتشافها.

ولكن انطلاقتها كانت مع الملحن الكبير بليغ حمدي الذي قدمت معه عدة أغان في فترة الثمانينات، وكانت تغني من كلمات محمد سلطان، حلمي بكر، جمال سلامة.