سألوا هنا الزاهد بتحبي زوجة زوجك السابقة منة حسين فهمي؟.. الفنانة الشهيرة صدمت الجميع بالإجابة.! !

اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول تصريحات سابقة للفنانة هنا الزاهد، كانت قد ردت فيها على أسئلة جمهورها

الذي تواصلت بهم في جلسة أسئلة وأجوبة عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انيستجرام.



وكانت إجابات هنا الزاهد مختلفة، قربت الجمهور منها ليتعرفوا عليها بشكل أكبر، وفيما يلي نستعرض أبرز إجابات هنا الزاهد على أسئلة جمهورها:

وعندنا سألها بتحبي منة حسين فهمي؟ قالت هنا الزاهد: "قابلتها مرة واحدة في حياتي وكانت جميلة أوي ولذيذة وعلطول بقينا أصحاب وعملنا فولو لبعض وكانت دايما بتسأل على مامتي وهي عيانة.



وعن جزء تاني من "أنا وهي"، أوضحت: "كان هيبقى فيه بس فكرنا وقلنا كفاية نجاح الجزء الأول وأنتوا حبيتوهم واتبسطوا مش عايزين نعمل حاجة تبقى أقل من الجزء الأول ودايما الجزء الثاني من أي حاجة مش بتبقى بنفس قوة الجزء الأول باستثناء مسلسل "الكبير" و"اللعبة".

الجدير بالذكر أن هنا الزاهد (5 يناير 1994) ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت.