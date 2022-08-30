الفنان علاء مرسي يكسر غرور محمد رمضان ويلقنه درساً قاسياً.. ماذا حدث؟

هاجم الفنان علاء مرسي وصف الفنان محمد رمضان نفسه بلقب "نمبر وان" والذي دائماً يثير الجدل، ويعترض عليه الكثيرون.

وقال علاء في تصريحات صحافية، إن وصف محمد رمضان لنفسه بنمبر وان أمر غير مقبول: "ده كلام فاضي، ده من ضمن الكلام الفاضي وأنا بقوله يا محمد انسى الكلام دا، يعني إيه نمبر وان؟".

وتابع: "يعني مثلا علاء مرسي أنا رقم واحد في وقت ما في حدث ما، ورقم ربعمية في وقت ما في لحظة ما".

واستكمل: "على سبيل المثال دكتور أحمد زويل هو رقم واحد في توقيت معين ولحظة معينة في الحدث الخاص به وهو الفيمتوثانية، رقم واحد رجل يبيع ليمون في إشارة مرور ويربي أبناءه ويصبحون أطباء هذا هو رقم واحد".

وأضاف: "نمبر وان قرية كاملة حافظين القرآن الكريم، نمبر وان شاب دافع عن كنيسة وشرف عقيدته واستشهد على أعتابها، نمبر وان شاب عسكري وقف فى ليالي التلج فعضمه اتاكل من التلج فوقف محباً في هذا الوطن ثم استشهد".

وأكد أنه يفتخر بموهبة محمد رمضان حيث قال: "أفتخر به ولكن ما ينفعش نعمل نمبر وان على بعض ما يصحش".

يذكر أن علاء مرسي يعرض له الآن مسلسل "الحلم"، والذي يشارك فيه بجانب محمد رياض وصابرين وأنوشكا وأحمد عبدالعزيز وكمال أبورية وعدد آخر من الفنانين.