الفنان شاهين يصدم الجمهور بتصريح صادم بعد ليلة الدخلة: (قلت لها انا مش بتاع جواز)..!

جمهور الفنان الشاب شاهين تفاجأ من تصريحاته الأخيرة بعد ليلة دخلته، حيث أعتبروا أن هناك خلاف حدث بين الزوجين، وهو ما شكل صدمة للممتابعين.

وكان مغني الراب شاهين، نشر صورا من حفل زفافه الذي أقيم مساء الثلاثاء 9 أغسطس الجاري، في أحد فنادق القاهرة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "أول ما شوفتها قولتلها أنا مش بتاع جواز".

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر خلاله "شاهين" وهو يشاهد عروسه بفستان الزفاف في الحفل لأول مرة، مصحوبا بمقطع من أغنيته "سيري"، وسط سعادة كبيرة منهما والحضور.

يذكر أن شاهين طرح مؤخرا فيديو كليب أغنية "سترة" على قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وظهر خلالها الفنان عباس أبو الحسن، من إخراج نيروز أبو زيد.