كما لم تراه من قبل!!.. صورة نادرة جداً للفنان عادل إمام من أيام المدرسة برفقة أصدقائه!!.. لن تتخيلوا كيف بد!!

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صورة قديمة للزعيم عادل امام في أيام دراسته، وبدا الزعيم بنفس ملامحه حيث لم يتغير كثيرا بعد ان كبر.

ونالت الصورة اعجاب الجمهور وانهالت التعليقات مدحا في الزعيم وتم تناقل الصورة وتداولها على مواقع التواصل الأجتماعي.

وقد درس عادل إمام في مدرسة الحلمية، ثم انتقل لمدرسة بنباقدان الثانوية، ثم المدرسة الثانوية المرقصية بالإسكندرية، بعد إنهائه مرحلة المدرسة التحق عادل إمام بكلية الزراعة في جامعة القاهرة.

وبدأ حياته الفنية على مسرح جامعة القاهرة، منها عمل في المسرح والسينما، حيث كان قد شارك بمسرحية أنا وهو وهي (1963) وهو في السنة الثالثة في الجامعة.

الجدير بالذكر أن عادل إمام تزوج من هالة الشلقاني، ولديه ثلاثة أبناء: رامي وسارة ومحمد.



